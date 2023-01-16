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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОД УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 12,8%
17:34 16.01.2023
Индекс цен производителей промышленной продукции в Брестской области в декабре 2022 г. по сравнению с ноябрем 2022 г. составил 100,04%, по сравнению с декабрем 2021 г. – 112,8%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,6% и 121,5% соответственно, промежуточные товары – 99,9% и 110,1%, потребительские товары – 100,4% и 115% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Брестской области в декабре 2022 г. по сравнению с ноябрем 2022 г. составил 99,8%, по сравнению с декабрем 2021 г. – 130,8%, в том числе в растениеводстве – 98,9% и 117,4% соответственно, животноводстве – 99,9% и 133%.
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