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ЭКОНОМИКА РБ


В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ОТРЕМОНТИРОВАНО ПОЧТИ 60% СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ ОТ ПЛАНА НА ЯНВАРЬ


16:59 16.01.2023

На сегодня в области отремонтировано сельхозтехники почти 60% от плана на январь. Об этом сообщил на аппаратном совещании председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Дмитрий Петрожицкий.

По его словам, до конца месяца в регионе необходимо отремонтировать еще 352 единицы техники.

Дмитрий Петрожицкий подчеркнул, что особое внимание ремонту необходимо уделить руководителям Ветковского, Добрушского, Житковичского, Кормянского и Лельчицкого, на которые приходится 59% подлежащей к ремонту в этом месяце техники.

Председатель облсельхозпрода еще раз напомнил: на каждую вышедшею из ремонта технику оформить соответствующий акт, подписанный главным агрономом и лицом, ответственным за техническое состояние агрегата.

Глава Гомельской области Иван Крупко призвал усилить контроль за выполнением графика ремонта техники как со стороны комитета по сельскому хозяйству, так и со стороны председателей райисполкомов.
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