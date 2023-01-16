Доведенные задания на 2022 год по поставке в счет государственных (республиканских) нужд лома и отходов черных металлов в целом по холдингу «Белресурсы» выполнено на 131,8%, лома и отходов цветных металлов – на 158,4%.

При этом выполнение заданий по лому и отходам и черных и цветных металлов обеспечили все общества холдинга.