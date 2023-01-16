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ЭКОНОМИКА РБ
ЕАБР ОБЪЯСНИЛ РОСТ ИНФЛЯЦИИ В БЕЛАРУСИ В ДЕКАБРЕ УСТРАНЕНИЕМ СЕЗОННОСТИ
16:28 16.01.2023
Евразийский банк развития (ЕАБР) объясняют рост потребительских цен в Беларуси в декабре 2022 года на 0,4% к предыдущему месяцу «устранением сезонности».
«Так прервалось двухмесячное снижение цен, вызванное введением новой системы ценового регулирования», - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков ЕАБР.
Инфляция в Беларуси по итогам 2022 года составила 12,8%.
«В начале 2023 г. годовая инфляция продолжит снижаться в силу сохраняющихся эффектов контроля за ценами, сдержанного потребительского спроса и коррекционного укрепления белорусского рубля к российскому. Весной ожидается резкое понижение годовой инфляции, а летом ее уровень может временно опуститься <4% г/г. К концу года рост цен может ускориться из-за ослабления дезинфляционного влияния внутреннего спроса и ценового регулирования», - говорится в сообщении.
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