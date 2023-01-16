В 2023 г. в Беларуси вводится семь межгосударственных стандартов (ГОСТ) по определению токсикологических показателей ингредиентов, входящих в состав парфюмерно-косметической продукции, без использования животных (альтернативные методы испытаний). Документы разработаны Белорусским государственным институтом метрологии (БелГИМ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, с 1 января 2023 г. начали действовать ГОСТ 34852-2022 «Методы испытаний на цитотоксичность. Оценка начальных доз для испытаний на острую пероральную системную токсичность. Серия по испытаниям и оценке № 129» и ГОСТ 34853-2022 «Методы испытаний по воздействию химической продукции на организм человека. Метод определения проницаемости флуоресцеина для идентификации веществ, вызывающих разъедание и серьезное раздражение глаз».

К слову, новые стандарты по определению токсикологических показателей ингредиентов гармонизированы с современными международными документами OECD и позволяют обеспечить реализацию требований технического регламента Таможенного союза на данную продукцию. Они также будут применяться для подтверждения соответствия химической продукции требованиям технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности химической продукции» (ТР ЕАЭС 041/2017).

С июня 2023 г. будут введены в действие еще пять стандартов (ГОСТ 34876-2022, ГОСТ 34877.1-2022, ГОСТ 34877.2-2022, ГОСТ 34896-2022, ГОСТ 34899-2022) на методы отбора образцов, а также определения способности ингредиентов вызывать или не вызывать сенсибилизацию кожи.

Применение новых стандартов, основанных на анализе токсикологических показателей косметических ингредиентов, позволит испытывать всю парфюмерно-косметическую продукцию альтернативными методами. Это снизит технические барьеры для поставок данной продукции, изготовленной на территории ЕАЭС, на рынки стран, в которых запрещена реализация готовой парфюмерно-косметической продукции, ингредиенты которой или их комбинации испытывались на животных.

Ранее, в 2020-2022 гг., в Беларуси были введены 8 ГОСТ, которые позволяют оценить опасность продукции для глаз и кожи человека. Таким образом, нормативная база в этой области насчитывает 15 ГОСТ.