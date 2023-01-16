ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.01.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


СЕМЬ НОВЫХ СТАНДАРТОВ НА АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ВВОДЯТСЯ В БЕЛАРУСИ


16:09 16.01.2023

В 2023 г. в Беларуси вводится семь межгосударственных стандартов (ГОСТ) по определению токсикологических показателей ингредиентов, входящих в состав парфюмерно-косметической продукции, без использования животных (альтернативные методы испытаний). Документы разработаны Белорусским государственным институтом метрологии (БелГИМ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, с 1 января 2023 г. начали действовать ГОСТ 34852-2022 «Методы испытаний на цитотоксичность. Оценка начальных доз для испытаний на острую пероральную системную токсичность. Серия по испытаниям и оценке № 129» и ГОСТ 34853-2022 «Методы испытаний по воздействию химической продукции на организм человека. Метод определения проницаемости флуоресцеина для идентификации веществ, вызывающих разъедание и серьезное раздражение глаз».

К слову, новые стандарты по определению токсикологических показателей ингредиентов гармонизированы с современными международными документами OECD и позволяют обеспечить реализацию требований технического регламента Таможенного союза на данную продукцию. Они также будут применяться для подтверждения соответствия химической продукции требованиям технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности химической продукции» (ТР ЕАЭС 041/2017).

С июня 2023 г. будут введены в действие еще пять стандартов (ГОСТ 34876-2022, ГОСТ 34877.1-2022, ГОСТ 34877.2-2022, ГОСТ 34896-2022, ГОСТ 34899-2022) на методы отбора образцов, а также определения способности ингредиентов вызывать или не вызывать сенсибилизацию кожи.

Применение новых стандартов, основанных на анализе токсикологических показателей косметических ингредиентов, позволит испытывать всю парфюмерно-косметическую продукцию альтернативными методами. Это снизит технические барьеры для поставок данной продукции, изготовленной на территории ЕАЭС, на рынки стран, в которых запрещена реализация готовой парфюмерно-косметической продукции, ингредиенты которой или их комбинации испытывались на животных.

Ранее, в 2020-2022 гг., в Беларуси были введены 8 ГОСТ, которые позволяют оценить опасность продукции для глаз и кожи человека. Таким образом, нормативная база в этой области насчитывает 15 ГОСТ.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.01.2023
валюта курс
EUR 2.8259
USD 2.6055
RUB 3.8638
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.01.2023
валюта курс +/-
EUR 2.8347 0
USD 2.6162 +0.0107
RUB 3.8459 -0.0179
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7700 2.8000
USD 2.6200 2.6290
RUB 2.8000 3.8500
подробнее

Конвертация в банках
на 16.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0580 1.0780
EUR/RUB 73.0000 98.0000
USD/RUB 68.0000 92.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте