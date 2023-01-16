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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДПРИЯТИЯ МИНПРОМА В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ 2022 ГОДА ЭКСПОРТИРОВАЛИ ПРОДУКЦИЮ В 120 СТРАН МИРА
15:50 16.01.2023
Темп роста экспорта товаров организаций Министерства промышленности за январь-ноябрь 2022 года составил 114,1%, импорта – 101,7%, сальдо положительное.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, продукция предприятий Минпрома экспортировалась в 120 стран мира.
Экспорт в страны СНГ за январь-ноябрь 2022 года возрос на 39,7% (в том числе в Российскую Федерацию – на 52,4%), в Казахстан – на 32,9%, в Армению – на 48,8%, в Кыргызстан – на 30,3%, в Таджикистан – на 60,8%, в Азербайджан – на 14,4%.
При этом наблюдается значительное увеличение экспорта в такие страны «дальней дуги» как Египет (в 4,8 раза), Зимбабве (в 10 раз), Объединенные Арабские Эмираты (в 3,2 раза), возобновлены поставки в Ливан, Гану, Ирак.
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