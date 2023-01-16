Темп роста экспорта товаров организаций Министерства промышленности за январь-ноябрь 2022 года составил 114,1%, импорта – 101,7%, сальдо положительное.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, продукция предприятий Минпрома экспортировалась в 120 стран мира.

Экспорт в страны СНГ за январь-ноябрь 2022 года возрос на 39,7% (в том числе в Российскую Федерацию – на 52,4%), в Казахстан – на 32,9%, в Армению – на 48,8%, в Кыргызстан – на 30,3%, в Таджикистан – на 60,8%, в Азербайджан – на 14,4%.

При этом наблюдается значительное увеличение экспорта в такие страны «дальней дуги» как Египет (в 4,8 раза), Зимбабве (в 10 раз), Объединенные Арабские Эмираты (в 3,2 раза), возобновлены поставки в Ливан, Гану, Ирак.