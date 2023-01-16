|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.01.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «ВОЛАТАВТО» РАЗРАБАТЫВАЕТ МОБИЛЬНЫЙ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ ПУНКТ «ПОДОРОЖНИК»
15:16 16.01.2023
ОАО «ВОЛАТАВТО» в инициативном порядке выполняет опытно-конструкторскую работу по созданию мобильного перевязочного пункта «Подорожник». Об этом сообщает Telegram-канал Госкомвоенпрома.
Согласно информации, заказчик – военно-медицинское управление Министерства обороны Беларуиь.
Мобильный перевязочный пункт предназначен для выполнения сложных и требующих специальных условий неотложных мероприятий первой врачебной медицинской помощи в полевых условиях при температуре окружающей среды от минус 40°C до плюс 45°C.
Изделие планируется разместить на серийно выпускаемом полноприводном шасси МАЗ-631708.
Мобильный перевязочный пункт будет оснащен необходимым современным медицинским оборудованием, а также климатической установкой, обеспечивающей комфортные условия пребывания персонала и пострадавших.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.01.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 16.01.2023
Курсы в банках
на 16.01.2023
Конвертация в банках
на 16.01.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте