ОАО «ВОЛАТАВТО» в инициативном порядке выполняет опытно-конструкторскую работу по созданию мобильного перевязочного пункта «Подорожник». Об этом сообщает Telegram-канал Госкомвоенпрома.

Согласно информации, заказчик – военно-медицинское управление Министерства обороны Беларуиь.

Мобильный перевязочный пункт предназначен для выполнения сложных и требующих специальных условий неотложных мероприятий первой врачебной медицинской помощи в полевых условиях при температуре окружающей среды от минус 40°C до плюс 45°C.

Изделие планируется разместить на серийно выпускаемом полноприводном шасси МАЗ-631708.

Мобильный перевязочный пункт будет оснащен необходимым современным медицинским оборудованием, а также климатической установкой, обеспечивающей комфортные условия пребывания персонала и пострадавших.