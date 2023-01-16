ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.01.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


СТРАВИТА ЗАКЛЮЧИЛА ОКОЛО 11 ТЫСЯЧ ДОГОВОРОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО НАКОПИТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ПЕНСИИ С УЧАСТИЕМ ГОСУДАРСТВА


14:47 16.01.2023

Государственное предприятие “Стравита” с 1 октября по 31 декабря 2022 года заключило 10,9 тыс. договоров дополнительного накопительного страхования пенсии с участием государства.

По данным предприятия, больше всего договоров заключается в Минской области – около 36% от общего числа. В других областях Беларуси количество заключенных договоров распределилось достаточно равномерно: в Гомельской области – 15%, в Брестской – 14%, в Витебской и Гродненской – по 12%, в Могилевской – 11%. Наиболее популярными тарифами по страхованию в пяти областях являются 6% - “3+3” (цифры обозначают процент от заработной платы, который вносят работник и работодатель соответственно) и 2% - “1+1”. В Витебской области на втором месте после уже упомянутого “3+3” находится тариф 4% - “2+2”. Еще один популярный тариф – 8% (“5+3”), количество заключенных по нему договоров составляет 5,9% от общего числа.

Около трети договоров оформили граждане, которым до достижения общеустановленного пенсионного возраста остается от 3 до 8 лет, напомним, что по достижению общеустановленного пенсионного возраста накопленные денежные средства будут выплачиваться ежемесячно равными долями в течение 5 или 10 лет на выбор страхователя.

Чаще всего договоры оформляют граждане в возрастной группе от 48 до 58 лет. Их доля составляет 42% от общего числа. При этом возрастная группа от 38 до 48 лет чуть менее многочисленная – 39,7%. Белорусы до 38 лет также активно участвуют в программе – 16% граждан, заключивших договоры, принадлежат к этой категории.

Более активно договоры по новому механизму заключают женщины – 68,1% от общего числа. Подавляющее большинство белорусов предпочитают заключать договоры в офисе. Так поступили 80,7% граждан, оформивших договоры. Доля договоров, заключенных онлайн, составляет 19,3%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.01.2023
валюта курс
EUR 2.8259
USD 2.6055
RUB 3.8638
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.01.2023
валюта курс +/-
EUR 2.8347 0
USD 2.6162 +0.0107
RUB 3.8459 -0.0179
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7700 2.8000
USD 2.6200 2.6290
RUB 2.8000 3.8500
подробнее

Конвертация в банках
на 16.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0580 1.0780
EUR/RUB 73.0000 98.0000
USD/RUB 68.0000 92.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте