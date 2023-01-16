Государственное предприятие “Стравита” с 1 октября по 31 декабря 2022 года заключило 10,9 тыс. договоров дополнительного накопительного страхования пенсии с участием государства.

По данным предприятия, больше всего договоров заключается в Минской области – около 36% от общего числа. В других областях Беларуси количество заключенных договоров распределилось достаточно равномерно: в Гомельской области – 15%, в Брестской – 14%, в Витебской и Гродненской – по 12%, в Могилевской – 11%. Наиболее популярными тарифами по страхованию в пяти областях являются 6% - “3+3” (цифры обозначают процент от заработной платы, который вносят работник и работодатель соответственно) и 2% - “1+1”. В Витебской области на втором месте после уже упомянутого “3+3” находится тариф 4% - “2+2”. Еще один популярный тариф – 8% (“5+3”), количество заключенных по нему договоров составляет 5,9% от общего числа.

Около трети договоров оформили граждане, которым до достижения общеустановленного пенсионного возраста остается от 3 до 8 лет, напомним, что по достижению общеустановленного пенсионного возраста накопленные денежные средства будут выплачиваться ежемесячно равными долями в течение 5 или 10 лет на выбор страхователя.

Чаще всего договоры оформляют граждане в возрастной группе от 48 до 58 лет. Их доля составляет 42% от общего числа. При этом возрастная группа от 38 до 48 лет чуть менее многочисленная – 39,7%. Белорусы до 38 лет также активно участвуют в программе – 16% граждан, заключивших договоры, принадлежат к этой категории.

Более активно договоры по новому механизму заключают женщины – 68,1% от общего числа. Подавляющее большинство белорусов предпочитают заключать договоры в офисе. Так поступили 80,7% граждан, оформивших договоры. Доля договоров, заключенных онлайн, составляет 19,3%.