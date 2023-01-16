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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОДТОВАРЫ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ ПОДОРОЖАЛИ НА 13,9%
14:28 16.01.2023
В Брестской области индекс цен на продовольственные товары в декабре 2022 г. по сравнению с ноябрем 2022 г. составил 100,9%, с декабрем 2021 г. – 113,9%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за январь-декабрь 2022 года к уровню января-декабря 2021 года цены увеличились на 17,2%.
Непродовольственные товары в декабре 2022 года подешевели по сравнению с ноябрем на 0,1%, с декабрем 2021 г. – подорожали на 15,1%. За январь-декабрь 2022 года цены на непродовольственные товары взлетели на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Цены на услуги в декабре 2022 года выросли по сравнению с ноябрем на 1%, с декабрем 2021 г. – – на 10,8%. За январь-декабрь 2022 года к уровню января-декабря 2021 года цены на услуги увеличились на 10,7%.
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