В Брестской области индекс цен на продовольственные товары в декабре 2022 г. по сравнению с ноябрем 2022 г. составил 100,9%, с декабрем 2021 г. – 113,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за январь-декабрь 2022 года к уровню января-декабря 2021 года цены увеличились на 17,2%.

Непродовольственные товары в декабре 2022 года подешевели по сравнению с ноябрем на 0,1%, с декабрем 2021 г. – подорожали на 15,1%. За январь-декабрь 2022 года цены на непродовольственные товары взлетели на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Цены на услуги в декабре 2022 года выросли по сравнению с ноябрем на 1%, с декабрем 2021 г. – – на 10,8%. За январь-декабрь 2022 года к уровню января-декабря 2021 года цены на услуги увеличились на 10,7%.