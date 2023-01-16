Начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович рассказал о новых правилах, по которым будут поступать целевики в этом году.

Напомним, что для них разработан отдельный порядок приема.

Так, абитуриенты сдают один внутренний экзамен в вуз по первому профильному предмету. Итог вступительного испытания суммируется со средним баллом аттестата, таким образом выстраивается конкурс. Сдавать ЦТ в этом случае не надо. Меняются и сроки подачи документов: целевики делают это раньше всех — с 3 по 8 июня.

С 4 по 10 июня пройдут внутренние испытания, а уже к 13 июня станет известно, оказалась ли удача на стороне абитуриента.

Сергей Касперович обратил внимание, что человек, поступающий на общих основаниях, будет готовиться к трем предметам: два — ЦЭ и один — ЦТ. Целевик может сделать упор на два предмета, выбрав для подготовки одну и ту же дисциплину как для ЦЭ, так и для сдачи внутреннего экзамена в высшее учебное заведение.

Этапы вступительной кампании спланированы так, что те молодые люди, которые не пройдут на целевые места, смогут участвовать в общем конкурсе, поступив на бюджетное или платное обучение. Выпускнику, держащему данный сценарий в уме, в мае стоит зарегистрироваться на централизованное тестирование. Шансы на поступление таким образом можно увеличить в два раза.

Целевая форма предполагает наличие трех сторон: абитуриента, который желает обучаться по направлению и четко знает, где хочет работать; заказчика кадров; вуза или колледжа, который готовит соответствующего специалиста. При данной образовательной траектории студент учится бесплатно за счет средств бюджета. Говоря о плюсах целевого направления, чаще можно услышать о низком конкурсе или его отсутствии. Но это не совсем так. В данном контексте уместнее упомянуть о проходных баллах, которые могут быть (но не всегда) несколько ниже. Из практики, кстати, всегда высокий конкурс на целевую подготовку по медспециальностям.

«Но подходы меняются, пока рано предполагать, как выстроится ситуация в этом году. Главные преимущества целевого поступления — гарантированное место работы и индивидуализация процесса обучения. Предположим, студент получает образование в сфере автомобилестроения. Одновременно он начинает внедряться в рабочий процесс той организации, с которой у него заключен договор. Проходит практику, пишет курсовые работы и дипломный проект по тематике, интересующей заказчика. Отдельные работодатели поощряют обучающегося дополнительной стипендией. После учебы на бюджетном отделении при поступлении по общему конкурсу обязательный срок работы по специальности составляет два года, целевикам же необходимо работать у заказчика минимально пять лет», - сказал Сергей Касперович.

По его словам, целевой договор должен быть оформлен и подписан со стороны заказчика и абитуриента до начала приема на обучение. Чтобы взять направление, не надо обзванивать предприятия без системы. Главное, необходимо определиться, где 11-классник хочет работать.

Есть несколько вариантов. Первый (наиболее выигрышный, но и самый трудоемкий) — самостоятельные поиски.

Второй вариант — посещать ярмарки вакансий целевой подготовки. В декабре во всех регионах прошли подобные мероприятия. Ученики встретились с представителями вузов, колледжей и организаций. В планах сделать еще минимум два этапа таких ярмарок. Информацию о мероприятиях разместят на интернет-страницах управлений образования, сайтах учреждений образования.

Организации могут подавать заявки в местные или республиканские органы госуправления, в подчинении которых находятся учреждения образования, где готовят нужных специалистов. Затем органы управления формируют цифры целевого набора с учетом планируемого приема. Данная информация аккумулируется в Министерстве образования, направляется организациям — заказчикам кадров и учреждениям образования.

Так вырисовывается третий вариант, самый простой, но он же и самый рискованный — дождаться 1 мая (25 мая — для педагогических специальностей), когда на сайтах учредителей вузов появится информация с указанием наименования специальности, количества мест и заказчика, с которым абитуриенты могут связаться.

Но при этом не во всех случаях будет гарантия заключения договора с конкретной организацией, так как у нее уже может быть подобран круг потенциальных абитуриентов. Необходимо учитывать еще один важный момент: в отдельных сферах первое место работы выпускника будет определяться заказчиком кадров. Например, если это главное управление здравоохранения, то будут учитываться потребности региона в медицинских специалистах на дату направления на работу.

Абитуриенты сдадут один внутренний экзамен в вуз по первому профильному предмету в устной или практической форме. То есть если парень или девушка планируют идти на хореографические специальности, они не у доски будут отвечать, а показывать свои танцевальные способности.

Вопросы уже есть в свободном доступе на сайте Министерства образования (путь: главная — абитуриенту-2023 — новации 2023 года — целевой прием 2023). Их разработал Национальный институт образования. По каждому предмету — 50 вопросов.

В каждую комиссию по приему устного экзамена в высших учебных заведениях войдет хотя бы по одному школьному учителю. Этот подход будет реализован для обеспечения максимально объективной оценки знаний абитуриентов. Все-таки ответ на один и тот же билет может быть воспринят профессором и школьным учителем по-разному.

Как уже отмечалось, внутренний экзамен пройдет в устной или практической форме. Абитуриент тянет билет, вместе с которым ему выдают проштампованный лист — на нем надо изложить ответы на вопросы. Молодой человек готовится за партой, а затем отвечает экзаменационной комиссии.

Если возникнут спорные моменты в ходе сдачи испытаний, у каждого абитуриента есть сутки на подачу апелляции. В такой ситуации изучат видеозапись экзамена и лист ответа.

Министерство образования планирует, что в будущем появится информационная система — база данных организаций, желающих оформить целевое направление, и учреждений образования, которые готовят по соответствующим специальностям. Работа уже начата.