Индекс цен производителей промышленной продукции в Минской области в декабре 2022 г. по сравнению с ноябрем 2022 г. составил 99,9%, с декабрем 2021 г. – 114,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 99,99% и 112,6% соответственно, промежуточные товары – 99,6% и 120,6%, потребительские товары – 100,4% и 114,5% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Минской области в декабре 2022 г. по сравнению с ноябрем 2022 г. составил 101,6%, с декабрем 2021 г. – 118,4%, в том числе в растениеводстве – соответственно 100,7% и 114%, животноводстве – соответственно 101,8 и 119,8%.