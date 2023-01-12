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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОД УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 14,6%
13:10 16.01.2023
Индекс цен производителей промышленной продукции в Минской области в декабре 2022 г. по сравнению с ноябрем 2022 г. составил 99,9%, с декабрем 2021 г. – 114,6%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 99,99% и 112,6% соответственно, промежуточные товары – 99,6% и 120,6%, потребительские товары – 100,4% и 114,5% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Минской области в декабре 2022 г. по сравнению с ноябрем 2022 г. составил 101,6%, с декабрем 2021 г. – 118,4%, в том числе в растениеводстве – соответственно 100,7% и 114%, животноводстве – соответственно 101,8 и 119,8%.
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