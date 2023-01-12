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ЭКОНОМИКА РБ


ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ НАДЕЮТСЯ РЕФИНАНСИРОВАТЬ ГОСДОЛГ ПЕРЕД РОССИЕЙ


12:44 16.01.2023

В прошлом году было принято решение выделить на белорусские проекты по импортозамещению порядка 105 млрд российских рублей. Теперь стоит задача их реализовать. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов.

По его словам, сейчас обсуждаются не столько новые заимствования, сколько вопросы другого плана.

"У нас есть обязательства - погашение долгов перед Евразийским фондом стабилизации и развития, есть те кредиты, которые мы брали в виде межгоскредитов у Российской Федерации при разных обстоятельствах. Есть у нас решение о том, что мы можем занимать для бюджета на Российской фондовой бирже взамен тех европейских институтов, которые против нас ввели санкции. Эти решения обсуждаются, прорабатываются", - отметил министр.

Он отметил, что речь идет не об увеличении заимствований, а о рефинансировании тех долгов, которые у Беларуси уже были.

"Но не на 100 %, а в какой-то части, чтобы нам было легче погашать, в том числе и обслуживать наши обязательства", - подчеркнул глава Минфина.
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