Белоруснефть превысила плановый показатель года по добыче попутного нефтяного газа.

Как пишет портал neft.by, в 2022 г. добыча попутного нефтяного газа составила более 184,3 млн м куб., что превысило плановый показатель на 3,3 млн кубометров. Белоруснефть – одна из немногих компаний постсоветского пространства, которая добилась 100-процентной переработки этого вида сырья в продукцию, востребованную на рынке.

Добываемый попутный нефтяной газ поступает на Белорусский газоперерабатывающий завод. Одно из основных направлений этого предприятия – производство пропана-бутана автомобильного.

В настоящее время завод полностью покрывает потребность дочерних предприятий по обеспечению нефтепродуктами в сжиженном автомобильном газе из сырья белорусских месторождений. Реализация топлива ведется через фирменную сеть АЗС «Белоруснефти» во всех регионах страны. Компания отвечает растущему спросу на этот доступный и экологичный вид топлива.