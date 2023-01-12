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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУСНЕФТЬ ПРЕВЫСИЛА ПЛАНОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ГОДА ПО ДОБЫЧЕ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА


12:37 16.01.2023

Белоруснефть превысила плановый показатель года по добыче попутного нефтяного газа.

Как пишет портал neft.by, в 2022 г. добыча попутного нефтяного газа составила более 184,3 млн м куб., что превысило плановый показатель на 3,3 млн кубометров. Белоруснефть – одна из немногих компаний постсоветского пространства, которая добилась 100-процентной переработки этого вида сырья в продукцию, востребованную на рынке.

Добываемый попутный нефтяной газ поступает на Белорусский газоперерабатывающий завод. Одно из основных направлений этого предприятия – производство пропана-бутана автомобильного.

В настоящее время завод полностью покрывает потребность дочерних предприятий по обеспечению нефтепродуктами в сжиженном автомобильном газе из сырья белорусских месторождений. Реализация топлива ведется через фирменную сеть АЗС «Белоруснефти» во всех регионах страны. Компания отвечает растущему спросу на этот доступный и экологичный вид топлива.
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