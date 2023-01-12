Потребительские цены в Минской области в декабре 2022 года выросли по сравнению с ноябрем 2022 года на 0,5%, с декабрем 2021 года – на 13,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за январь-декабрь 2022 года потребительские цены выросли на 16,5% по сравнению с январем-декабрем 2021 года.

Продовольственные товары в декабре 2022 года подорожали по сравнению с ноябрем 2022 года на 0,9%, с декабрем 2021 года – на 14,3%. За январь-декабрь 2022 года к уровню января-декабря 2021 года цены увеличились на 17,2%.

Непродовольственные товары в декабре 2022 года подешевели по сравнению с ноябрем 2022 года на 3,6%, с декабрем 2021 года – подорожали на 12,2%. При этом за январь-декабрь 2022 года к уровню января-декабря 2021 года цены подскочили на 15,6%.

Цены на услуги в декабре 2022 года подросли по сравнению с ноябрем на 1%, с декабрем 2021 года –на 8,2%. В январе-декабре 2022 года услуги подорожали по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 10,6%.