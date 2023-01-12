Все исследования и разработки, которые применяются на БМЗ для повышения эффективности производства, актуальны и результативны. Об этом заявил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Сергей Шлычков во время посещения ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» в Жлобине.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, руководитель ведомства ознакомился с ходом реализации мероприятий Государственной научно-технической программы «Инновационное машиностроение и машиностроительные технологии», 2021-2025 годы.

На Белорусском металлургическом заводе реализуется два проекта. В центре внимания металлургов — конструкционные и подшипниковые марки стали.

«Последние особенно актуальны в рамках программы импортозамещения. Первая продукция в этом направлении будет выпущена на Минском подшипниковом заводе уже в текущем году», - сообщили на предприятии.

БМЗ внесен в государственный реестр организаций с высокотехнологичным производством и входит в число авторитетных мировых производителей металлопродукции. Завод включает в себя четыре производства – сталеплавильное, прокатное, трубное и метизное. Два электросталеплавильных цеха ежегодно обеспечивают выпуск около 3 млн тонн стали рядовых, конструкционных и легированных марок.

С 2017 года на базе предприятия функционирует исследовательский центр – отраслевая лаборатория технологий металлургического и сталепроволочного производств.

«Очень приятно, что отзывы и металлургов, и ученых о совместной работе положительные. Для любого работника науки важно знать, что идеи, которыми он занимается, находят свое практическое применение. Особенно на таком масштабном металлургическом производстве», – подчеркнул Сергей Шлычков.