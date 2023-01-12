Реализация стратегии развития Барановичского хлопчатобумажного объединения позволила предприятию серьезно улучшить свои показатели. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко по результатам совещания на БПХО.

Как сообщает пресс-служба правительства, он побывал в производственном корпусе БПХО, где ознакомился с технологическим процессом промышленного производства хлопчатобумажных тканей. В частности, Роман Головченко посетил прядильное производство, ткацкую и отделочную фабрики. Затем состоялось совещание с участием премьер-министра, на котором обсуждались итоги работы предприятия в 2022 году и реализация стратегии развития объединения до 2028 года.

"Сегодня мы рассматривали первые итоги реализации этого документа, принятого в апреле прошлого года. Мы видим, что показатели, в принципе, по предприятию серьезно улучшились. Конечно, еще пока далеко до выполнения задачи выхода на эффективную, рентабельную работу. Но дело было несколько запущено, поэтому за 5-7 месяцев результатов не достичь. Состоялся жесткий, откровенный разговор. Мы видим, что надо подкорректировать, что надо продолжать модернизацию предприятия. Никаких разговоров о том, что оно будет закрыто, перепрофилировано или еще что-то, нет. Это даже не рассматривается. Хотя такие мнения раньше были. Это абсолютно не государственный подход. Это актив, который можно превратить в прибыль", - сказал премьер-министр.

Предприятие, по его словам, достаточно значительное для города и республики, чтобы пойти по пути наименьшего сопротивления и покупать уже готовые суровые ткани.

"Такая версия имела место, но опять мы возвращаемся к урокам прошлого года. Да, сегодня можем покупать, а если завтра что-то случится, что тогда? Поэтому не надо отметать и отказываться от того, что уже создано. Это, в принципе, тоже основа нашей независимости в сфере обеспечения и себя, и наших партнеров всеми видами тканей", - подчеркнул Роман Головченко.

"Стратегия есть. Она будет реализовываться дальше. Думаю, что в ближайшее время мы существенно усилим кадровую составляющую и примем другие меры для того, чтобы оптимизировать работу предприятия. Здесь четыре фабрики, не все они имеют хорошую рентабельность. Надо посмотреть технически и организационно, каким образом повысить эффективность производства на прядильном и ткацком производствах", - заключил глава правительства.

ОАО "Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение" ("Блакiт") в 2023 году отметит 60 лет с момента образования. Сегодня это один из крупнейших производителей текстильной продукции в Европе и СНГ. БПХО позиционирует себя как предприятие полного цикла: самостоятельно перерабатывает хлопок, изготавливает пряжу, выпускает готовые швейные изделия. В состав ОАО входят прядильная, ткацкая, отделочная и швейная фабрики.