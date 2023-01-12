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ЭКОНОМИКА РБ
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН WILDBERRIES ВЕРНЕТ ПОКУПАТЕЛЯМ СПИСАННЫЕ РАНЕЕ ДЕНЬГИ ЗА ВОЗВРАТ ТОВАРА
10:44 16.01.2023
В Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) поступило большое количество обращений потребителей о неисполнении интернет-магазином Wildberries предписания в части неправомерного взимания платы за возврат товара.
МАРТ проведена работа с интернет-продавцом о необходимости соблюдения действующего законодательства о защите прав потребителей и возврате неправомерно списанных денежных средств.
По информации интернет-магазина Wildberries, поступившей в МАРТ, с 14 января отменена плата за возврат не подошедшего товара. Информация об этом также размещена в личных кабинетах пользователей и на сайте интернет-магазина в разделе "Уведомления".
Как сообщает пресс-служба МАРТ, списанные ранее денежные средства за возврат товара будут возвращены потребителям до 17 января 2023 года включительно.
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