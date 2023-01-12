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ЭКОНОМИКА РБ
НОВАЯ ЭЗС ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В СЕТИ ЭЛЕКТРОЗАПРАВОК EVIKA! ПОЯВИЛАСЬ В МИНСКЕ
09:55 16.01.2023
Новая ЭЗС для электромобилей в сети электрозаправок Evika! появилась в Минске (ул. Менделеева, 13).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Белтелеком», это однопостовая станция мощностью 22 кВт, обеспечивающая полную зарядку батареи переменным током за 4-8 часов.
Чтобы воспользоваться зарядкой, необходимо установить мобильное приложение ISKRA, которое доступно для скачивания в App Store и в Google play. Используя приложение можно узнать технические параметры сессии, следить за ходом зарядки, просмотреть историю сессий, а также найти ближайшую зарядную станцию на карте и проложить к ней маршрут.
Стоимость услуги – 0,4 рубля за 1 кВт*ч. Произвести оплату можно картами самых популярных платежных систем.
Белтелеком планирует масштабировать сеть ЭЗС по всей стране. Новые зарядные комплексы будут появляться в Минске, Бресте, Солигорске и других городах. Станции будут располагаться в спальных районах, возле офисов и бизнес-центров.
Все адреса установленных электрозарядных станций Evika! представлены здесь.
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