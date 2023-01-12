При стоимости барреля 80 долларов белорусские нефтезаводы смогут получить в этом году обратного акциза около Br1,7 млрд рублей. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов.

Соглашение о косвенных налогах Беларусь и Россия подписали в рамках реализации союзных программ. РФ ратифицировала его 29 декабря 2022 года, теперь документы должен подписать Лукашенко.

«И вот с момента подписания оно заработает юридически, но технически система администрирования начнется только с марта. И соответственно, когда все эти решения будут приняты, оно заработает в полную силу. Но уже даже после его подписания сторонами мы должны работать с точки зрения получения так называемого обратного акциза», - сказал Селиверстов.

По его словам, это и есть выравнивание условий.

«В Российской Федерации те, кто реализует нефтепродукты внутри, получают соответствующий обратный акциз. Те, кто производит у нас из нефти нефтепродукты, по сути, получали обратный акциз в прошлом году на временной основе в рамках соглашения с Российской Федерацией, которое у нас было на первую часть 2021-го и 2022 год. То есть у нас эта схема уже работала, но она была как временная. Теперь, когда она попала в договор, она уже будет постоянной», - обратил внимание Юрий Селиверстов.

Говоря о том, сколько можно получить в этом году обратного акциза, глава Минфина отметил, что все будет зависеть от стоимостных условий: при стоимости барреля 80 долларов это около Br1,7 млрд рублей.

«То есть это такая ощутимая сумма, которая позволит нашим нефтезаводам, перерабатывая нефтепродукты, необходимые для нашего внутреннего рынка, иметь такие же условия, как в Российской Федерации, и чувствовать себя там экономически вполне в приемлемых выгодных условиях», - уверен министр финансов.