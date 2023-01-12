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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНПРОМЕ БЕЛАРУСИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ В 2023 ГОДУ ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК В РФ
09:31 16.01.2023
Вопросы организации экспортных поставок в 2023 году обсудили 13 января 2023 года во время встречи заместитель министра промышленности Дмитрий Харитончик и посол Беларуси в России Дмитрий Крутой.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, участие во встрече приняли руководители крупных промышленных предприятий.
Замминистра промышленности информировал дипломата об итогах экспорта товаров промышленных предприятий в прошлом году, этот показатель ожидается на уровне 115%. При этом рекордные результаты достигнуты на рынке России: темп роста поставок в абсолютных цифрах, по прогнозам, превысит 166%, а удельный вес РФ в общем объеме экспорта достигнет 75% против 55% в предыдущем году.
Дмитрий Харитончик также отметил, что постановлением правительства для промышленного сектора на 2023 год утвержден целевой показатель по экспорту. Он должен составить в размере 105% к уровню 2022 года. «Все предприятия и заводы нацелены на максимальное выполнение этого показателя», - добавил заместитель Министра промышленности.
Посол Беларуси в России положительно оценил работу по организации экспортных поставок в минувшем году и призвал не останавливаться на достигнутых результатах.
Важным инструментом продвижения поставок он назвал развитие товаропроводящей сети.
«В прошлом году по белорусским каналам ТПС продано около 40% всего экспорта, основную долю которого составили организации Минпрома», – заметил дипломат.
Он также высказал готовность оказания содействия со стороны посольства белорусским промышленным предприятиям в продвижении продукции на рынках России.
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