На 1 января 2023 г. для многодетных семей открыто 121 911 депозитных счета «Семейный капитал»:

По данным Министерства труда и социальной защиты, по программе «Семейный капитал» на 2015-2019 годы для многодетных семей открыто 82,5 тыс. счетов на $825 млн.

Размер семейного капитала по этой программе назначается в размере $10 тыс. для многодетных семей, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года включительно.

По программе «Семейный капитал» на 2020-2024 годы для многодетных семей открыто 39,4 тыс. депозитных счетов на Br939 млн.

В рамках этой программы размер семейного капитала с 1 января 2023 года составляет Br29,9 и назначается многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года включительно.

При этом обращение за назначением семейного капитала осуществляется в течение шести месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего или последующих детей.

На 1 января 2023 г. на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 66 339 заявлений. Из них на цели улучшения жилищных условий – 55 704, на получение медицинских услуг – 6059, на получение образования – 4572 заявлений, на приобретение товаров для инвалидов – 4.

Принято 64 235 решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала.

Больше всего решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала принято в Брестской области – 13 773, далее идут Минская – 10 912, Гомельская область – 10 263, Минск – 8845, Гродненская область– 7677, Могилевская – 6483, Витебская – 6282.