Лауреатами конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь»-2022 признано 277 товаров, выпускаемых 154 организациями республики.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелГИСС, в номинации «Продовольственные товары» в числе лауреатов 174 товара 73 организаций.

В номинации «Промышленные товары для населения и изделия народных промыслов» определен 31 товар-лауреат 28 организаций, а в номинации «Продукция производственно-технического назначения» – 68 товаров-лауреатов, выпускаемых 52 организациями.

В номинации «Услуги населению» звания лауреата конкурса удостоены услуги 4 организаций.

Статус «Новинка года», учрежденный для стимулирования выпуска новых видов продукции, улучшения ее характеристик и свойств, применения современных технологий и материалов, присужден 23 товарам различного назначения. В их числе, например, сыры «ІЛЬНЯНЫ ГУСТ» ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод» и «Гауда с калинджи» «Новогрудские Дары» филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат», йогурт «Греческий» ОАО «Бабушкина крынка» – управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка», мясной копчено-вареный «Рулет Боярский» УПП «Глубокский мясокомбинат», древесно-волокнистые плиты, изготовленные по сухому методу, для использования во влажных зонах ОАО «Витебскдрев» и др.

Награды «Лучший в отрасли» удостоены 10 организаций республики, набравших наибольшее количество баллов в отдельном отраслевом направлении.

Специальная награда «Лучший в регионе» присуждена 24 предприятиям, которые набрали наибольшее количество баллов в своем регионе в рамках конкретной номинации конкурса.

Диплома «Стабильное качество» удостоены 35 организаций, товары которых становились лауреатами конкурса пять и более раз подряд. Сами организации подтверждали должное качество продукции или услуги в течение не менее года, предшествующего проведению конкурса. Предприятия имеют сертифицированные системы менеджмента, соответствующие требованиям СТБ ISO 9001, СТБ ISO 14001, СТБ ISO 45001 и др., а также были лауреатами различных конкурсов в области качества.

Впервые в конкурсе «Лучшие товары Республики Беларусь» участвовали и стали лауреатами ОАО «Гродненский мясокомбинат», ОАО «Гродненский завод торгового машиностроения», ГУО «Гимназия № 1 имени академика Е.Ф. Карского г. Гродно», филиал «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои», филиалы «Инженерный центр» и «Энергосбыт РУП «Гомельэнерго», Государственное унитарное производственное предприятие «Белоозерский завод бетонных изделий», ОАО «Минскжелезобетон».

При подведении окончательных итогов конкурса республиканская конкурсная комиссия учитывала отзывы потребителей, поступившие в отношении организаций и качества их продукции и услуг, которые успешно прошли первый (областной) этап конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» и стали финалистами.

Всего за время проведения опроса было получено 37 244 голоса потребителей (32 205 – «нравится» и 5 039 – «не нравится»). При этом каждый потребитель смог принять участие в голосовании только один раз.

Организациям, товары которых удостоены звания лауреата, будут вручены дипломы и предоставлено право размещения логотипа конкурса на товарах и их упаковке, а также в документации и рекламных материалах.

Сведения о товарах-лауреатах и их изготовителях будут размещены на сайте Госстандарта в разделе «Качество и деловое совершенство», портале КАЧЕСТВО.БЕЛ и в ежегодном иллюстрированном каталоге «Лучшие товары Республики Беларусь», который рассылается в представительства нашей страны за рубежом.

Напомним, конкурс «Лучшие товары Республики Беларусь» проводится в два этапа.

На первом (областном) этапе конкурсными комиссиями определяются товары-финалисты и среди них товары, претендующие на присуждение статуса «Новинка года», а также претенденты на присуждение специальной награды «Лучший в регионе». При этом оцениваются все аспекты деятельности организации, оказывающие влияние на качество продукции (производственно-технологические, социальные, товарно-финансовые, нормативно-метрологические, информационно-рекламные, а также в области энергосбережения и безопасности).

На втором этапе конкурса – республиканском – конкурсная комиссия принимает решение о присуждении товарам звания лауреата и статуса «Новинка года», а организациям – специальных наград «Лучший в отрасли» и «Лучший в регионе», диплома «Стабильное качество».

Логотип конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» – знак качественных товаров отечественного производства, который служит ориентиром для потребителей при выборе продукции.