В Минске индекс цен производителей промышленной продукции в декабре 2022 г. по сравнению с ноябрем 2022 г. составил 102,1%, с декабрем 2021 г. – 119,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,3% и 122,9% соответственно, промежуточные товары – 102,7% и 124,3%, потребительские товары – 100,6% и 116,4% соответственно.

Продукция производственно-технического назначения в декабре 2022 г. по сравнению с ноябрем 2022 г. подорожала на 2,1%, с декабрем 2021 года – на 24%. За январь-декабрь 2022 года цены подскочили к уровню января-декабря 2021 года на 19,2%.