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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В МИНСКЕ В 2022 ГОДУ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 19,2%
17:49 13.01.2023
В Минске индекс цен производителей промышленной продукции в декабре 2022 г. по сравнению с ноябрем 2022 г. составил 102,1%, с декабрем 2021 г. – 119,2%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,3% и 122,9% соответственно, промежуточные товары – 102,7% и 124,3%, потребительские товары – 100,6% и 116,4% соответственно.
Продукция производственно-технического назначения в декабре 2022 г. по сравнению с ноябрем 2022 г. подорожала на 2,1%, с декабрем 2021 года – на 24%. За январь-декабрь 2022 года цены подскочили к уровню января-декабря 2021 года на 19,2%.
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