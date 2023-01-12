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ЭКОНОМИКА РБ
СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ОЗВУЧИЛ ПРОБЛЕМЫ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В СВЯЗИ С ПРОВЕРКАМИ
17:38 13.01.2023
В настоящее время правительство Беларуси проводит работу по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности, формированию механизмов, минимизирующих вмешательство контролирующих (надзорных) органов в функционирование субъектов хозяйствования.
В связи с этим Совет по развитию предпринимательства организовал «горячую линию» по фактам перегибов и формализма при проведении контрольно-проверочных мероприятий.
Как показали поступившие обращения, ключевыми проблемами субъектов хозяйствования в связи с осуществлением контрольно-проверочных мероприятий являются:
проведение в рамках «мониторинга» или «мероприятий технологического характера» (МТХ) полноценных проверок с требованием предоставления документов и вменения штрафных санкций при выявлении тех или иных нарушений;
длительные сроки проведения проверок, а также множественностьмероприятий технического (технологического, поверочного) характера и мониторинга;
необходимость при проведении проверок предоставления заверенных копий первичных учетных документов, договоров и другой информации;
отсутствие четких и понятных критериев отнесения действий или событий к хозяйственным операциям, основной целью совершения которых являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет, возврат суммы налога (сбора);
наличие значительных штрафных санкций за нарушение формальных процедур при отсутствии имущественного вреда.
Как сообщает Совет по развитию предпринимательства, поступившая в рамках работы «горячей линии» информация направлена в Министерство экономики.
Кроме того, Совет подготовил и направил в правительство предложения по усилению превентивного характера и профилактической направленности контрольно-проверочных мероприятий, а также совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности в целом.
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