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ЭКОНОМИКА РБ
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДЕСЯТИ КРУПНЕЙШИХ ОРГАНИЗАЦИЙ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОД СОСТАВИЛИ 20% ДОХОДОВ РЕГИОНА
17:05 13.01.2023
За январь-декабрь 2022 года десятью крупнейшими организациями Брестской области перечислено в бюджет 469,8 млн рублей, что составляет 20,2% от доходов региона.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, наиболее весомый вклад в бюджет области внесли ОАО «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко», РУП «Брестэнерго», СП «Санта Бремор» ООО и Брестский филиал РУП «Белтелеком». Их платежи составили 13,4% от поступлений региона.
В «десятку» также вошли, ООО «Санта Ритейл», Филиал ООО «Евроторг» в городе Бресте, РУПП «Гранит», СП «Санта Импэкс Брест» ООО, КУПП «Маньковичи», ООО «МосПродуктСервис».
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