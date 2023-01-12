За январь-декабрь 2022 года десятью крупнейшими организациями Брестской области перечислено в бюджет 469,8 млн рублей, что составляет 20,2% от доходов региона.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, наиболее весомый вклад в бюджет области внесли ОАО «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко», РУП «Брестэнерго», СП «Санта Бремор» ООО и Брестский филиал РУП «Белтелеком». Их платежи составили 13,4% от поступлений региона.

В «десятку» также вошли, ООО «Санта Ритейл», Филиал ООО «Евроторг» в городе Бресте, РУПП «Гранит», СП «Санта Импэкс Брест» ООО, КУПП «Маньковичи», ООО «МосПродуктСервис».