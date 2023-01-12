ЭКОНОМИКА РБ

МОГИЛЕВСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ ФАКТ НЕЗАКОННОГО ВВОЗА ПАРТИИ ЛОСОСЕВОЙ ИКРЫ С ЦЕЛЬЮ ПРОДАЖИ В БЕЛАРУСИ

16:26 13.01.2023 Могилевские таможенники выявили факт незаконной транспортировки лососевой икры стоимостью порядка 10 тыс. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, реализовывать продукцию планировали в городе Могилеве. При специмероприятии таможенники остановили легковой автомобиль Volkswagen Touareg. В багажном отделении авто находилось 650 жестяных банок зернистой лососевой икры. Однако предусмотренные законодательством необходимые товаросопроводительные документы на продукцию у водителя отсутствовали. По данному факту Могилевской таможней проведена проверка, материалы которой направлены в ИМНС по Могилевской области. За осуществление незаконной предпринимательской деятельности в отношении физического лица начат административный процесс в соответствии с ч.2 ст. 13.3 КоАП Республики Беларусь. Санкцией статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до ста базовых величин с возможной конфискацией предмета административного правонарушения, а также до 100% от суммы дохода, полученного в результате такой деятельности.