Выработка электроэнергии первым энергоблоком БелАЭС с момента включения в энергосистему превысила 11 млрд кВтч, что позволило заместить около 3 млрд м куб. природного газа. Об этом рассказал министр энергетики Виктор Каранкевич на панельной сессии по вопросам энергетической безопасности онлайн-саммита «Голос Глобального Юга», организатором которого выступает Индия.

Не располагая большими запасами традиционных видов энергоресурсов, Беларусь сделала ставку на использование мирного атома и в настоящее время завершает строительство собственной атомной электростанции с двумя энергоблоками мощностью 2400 МВт по российскому проекту «АЭС-2006».

«Наша страна стала первой зарубежной площадкой, где госкорпорация «Росатом» построила атомную станцию с водо-водяными реакторами поколения «3+», отвечающую самым высоким требованиям безопасности», - отметил Виктор Каранкевич.

В то время как другие государства только приступают к реализации национальных ядерных программ, Беларусь уже сформировала собственную ядерную инфраструктуру, БелАЭС работает на экономику страны и приносит ощутимый эффект.

«Атомная станция – это надежный, экономичный и экологичный источник энергии, - подчеркнул министр. - Это не только гарант энергетической безопасности Беларуси в горизонте ближайших десятилетий, но и вклад страны в общее дело по смягчению последствий изменения климата». За счет ввода БелАЭС выбросы углекислого газа будут сокращаться примерно на 7 млн т в год.

Для удовлетворения возрастающих потребностей в электроэнергии реального сектора экономики и населения Беларусь уделяет особое внимание развитию электросетевой инфраструктуры. Ежегодно в стране проводятся работы по строительству и модернизации подстанций различных классов напряжения, высоковольтных и распределительных линий электропередачи с внедрением новейших систем автоматизации и цифровизации. Общая протяженность линий электропередачи в Беларуси составляет около 280 тыс. км, что эквивалентно семи виткам вокруг Земли по экватору. В стране обеспечен 100-процентный доступ населения к электроэнергии.

Продолжается системная работа по вовлечению в топливно-энергетический баланс страны местных видов топлива, развитию возобновляемых источников энергии. Мощность установок ВИЭ в стране за последние 9 лет выросла более чем в 6 раз – с 93 МВт до 608 МВт на конец 2022 года.

Динамично развивается торфяная промышленность. Беларусь занимает 3-е место в мире по объемам добычи торфа и 1-е место в мире по объемам производства торфяных брикетов.