Столичный рынок квартир закончил год ростом продаж: в декабре, по предварительным подсчетам, купили более 1623 квартир, что на 7% выше значения предыдущего месяца.

Как пишет Realt, текущий уровень спроса для декабря уступает лишь 2021 году, когда было заключено 1655 сделок, что только на 2% больше.

Ввиду начала праздничного периода число объявлений в базе Realt, напротив, показало отрицательную динамику. За месяц количество объявлений о продаже квартир в Минске уменьшилось на 7,5%.

Структура спроса по количеству комнат в декабре в сравнении с ноябрем немного изменилась: доля всех сделок, которая приходится на 1-комнатные квартиры, снизилась до 43%, в то время как доля «двушек», напротив, увеличилась до 35%. Как и в ноябре, на 3-комнатные квартиры приходилось только 18% всех сделок.

В декабре заметно чаще покупали квартиры в новых готовых домах — в 11% случаев, что на 3% больше, чем в ноябре. Несмотря на это, спрос все равно продолжает оставаться ниже среднего: обычно их доля в рамках месяца составляет 12-13%.

Среди районов чаще других выбирали Октябрьский, Ленинский и Первомайский районы, реже — Фрунзенский и Московский. Меньше, чем в другие месяцы, покупатели интересовались квартирами в современных каркасных домах: их доля снизилась почти на 4%. В то же время чаще выбирали типовые и старые панельные дома.

Конец 2022 года отметился небольшим ростом цен: средняя цена проданных в Минске квартир за декабрь выросла на 0,8% и составила 1318 $/м2.

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен): 1-комнатные квартиры: 1394 $/м2 (-1% за месяц) — $50 000; 2-комнатные квартиры: 1289 $/м2 (+3%) — $58 550; 3-комнатные квартиры: 1186 $/м2 (+1.6%) — $73 500; 4-комнатные квартиры: 1112 $/м2 (+1.5%) — $79 500.

Средняя цена квартир предложения за декабрь 2022 года также показала положительную динамику. По сравнению с предыдущим месяцем она выросла на 3.7% и составила 1191 $/м2.

Эта цена предложения сильно подвержена влиянию объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не всего первичного рынка). В Realt произвели расчеты, согласно которым без учета новостроек средняя цена предложения квадратного метра в декабре 2022 года составляла $1370 (+2,7% за месяц). В зависимости от числа комнат ситуация была следующей: 1-комнатные квартиры — 1468 $/м2 (+2,2% за месяц), 2-комнатные квартиры — 1419 $/м2 (+3%), 3-комнатные квартиры — 1304 $/м2 (+2,8%), 4-комнатные квартиры — 1220 $/м2 (+3%).