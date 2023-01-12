Мобильный оператор life вносит изменения в тарифы с 25 января 2023 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, в ряд тарифных планов добавятся минуты, но при этом стоимость останется прежней.

Так, на 100 минут во все сети вырастут следующие тарифы: «Голос 1», «Бесконечный», «Бесконечный+», «Мультинет», «Шейк», «Шейк Мини». В тариф «Льготный» добавятся 100 минут в другие сети и появится возможность накапливать неизрасходованные минуты.

В совместных тарифах «Вместе 1» и «Вместе 2» станет больше на 200 минут, их можно делить на всех.

Больше по содержимому, но не по стоимости станут и тарифы для бизнеса: по 100 минут добавится в «Бизнес Про» (600 минут) и «Бизнес Стандарт» (400 минут). Корпоративные тарифы обновятся 31 января.

Новым объемом минут можно воспользоваться уже при следующем продлении тарифа.

Кроме того, тариф «Голос 2» теперь будет называться просто «Голос», но содержание и стоимость останутся прежними.