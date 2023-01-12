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ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 291 БЕЗРАБОТНОМУ В 2022 ГОДУ ПРЕДОСТАВЛЕНА ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА В ВИДЕ СУБСИДИИ
13:19 13.01.2023
За 2022 год финансовая поддержка в виде субсидии предоставлена 291 безработному. Об этом рассказал председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома Петр Шутько.
«222 - для организации предпринимательской деятельности, в том числе три частных унитарных предприятия, пять крестьянско-фермерских хозяйств, 69 - для организации ремесленной деятельности», - уточнил он.
Общая сумма финансовой поддержки превысила 1 миллион рублей.
В перечне основных видов предпринимательской деятельности, которую организуют жители региона с использованием субсидии, - оптовая, розничная торговля, такси, производственная деятельность. Кроме того, это и различного рода услуги - автомобильного, грузового транспорта, парикмахерских и салонов красоты, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, бытовых изделий. В области строительства - отделочные, электромонтажные, штукатурные, сантехнические, другие ремонтные работы, а также столярные и плотницкие.
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