За 2022 год финансовая поддержка в виде субсидии предоставлена 291 безработному. Об этом рассказал председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома Петр Шутько.

«222 - для организации предпринимательской деятельности, в том числе три частных унитарных предприятия, пять крестьянско-фермерских хозяйств, 69 - для организации ремесленной деятельности», - уточнил он.

Общая сумма финансовой поддержки превысила 1 миллион рублей.

В перечне основных видов предпринимательской деятельности, которую организуют жители региона с использованием субсидии, - оптовая, розничная торговля, такси, производственная деятельность. Кроме того, это и различного рода услуги - автомобильного, грузового транспорта, парикмахерских и салонов красоты, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, бытовых изделий. В области строительства - отделочные, электромонтажные, штукатурные, сантехнические, другие ремонтные работы, а также столярные и плотницкие.