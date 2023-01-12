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ЭКОНОМИКА РБ
РАЗМЕР СЕМЕЙНОГО КАПИТАЛА В БЕЛАРУСИ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 15,2%
12:15 13.01.2023
Размер семейного капитала в Беларуси увеличился на 15,2% и с 1 января текущего года составляет 29 950 рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, семейный капитал в размере 29 950 рублей назначается семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей в период с 1 января по 31 декабря 2023 г.
Размер семейного капитала определяется на дату рождения третьего или последующих детей (в случае усыновления, удочерения – на дату вступления в силу решения суда) независимо от даты обращения за ним.
Так, при обращении за семейным капиталом в 2023 году на детей, родившихся (усыновленных, удочеренных) в 2022 году (с 1 января по 31 декабря включительно) семейный капитал назначается в размере 25 995 рублей.
Как сообщалось, на 1 декабря 2022 г. для многодетных семей было открыто 120 927 депозитных счета «Семейный капитал».
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