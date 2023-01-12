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ЭКОНОМИКА РБ


ДОСТИЖЕНИЯ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» ПО РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА КОНФЕРЕНЦИИ В ВИТЕБСКЕ


11:59 13.01.2023

Руководство администрации СЭЗ «Гродноинвест» приняло участие в Конференции свободных экономических зон Республики Беларусь на тему «Проектирование и строительство на территориях свободных экономических зон в современных экономических условиях, позволяющих сократить и инвестиционный цикл от момента бизнес-идеи до начала производственной деятельности», которая прошла 12 января 2023 года в Витебске.

Как сообщает сайт СЭЗ, заместитель главы администрации Александр Пугач рассказал о достижениях СЭЗ «Гродноинвест» по развитию инфраструктуры. Он отметил, что за период деятельности СЭЗ «Гродноинвест» инвестировано 40 млн долларов США, построено свыше 120 км дорог и коммуникаций.

СЭЗ «Гродноинвест» является самой молодой СЭЗ республики. Первые объекты инфраструктуры были введены в эксплуатацию в 2005 году. С тех пор администрацией СЭЗ «Гродноинвест» создано семь производственных площадок как в областном центре, городе Гродно, так и на участках СЭЗ в Гродненском, Лидском и Сморгонском районах.

Администрация СЭЗ «Гродноинвест» на постоянной основе изучает потребности действующих и потенциальных резидентов СЭЗ, комплексно решает задачи по совершенствованию инвестиционной привлекательности Гродненской области. Особое внимание уделяется развитию транспортной инфраструктуры, повышению качества логистики, увеличению грузопотоков и обеспечению безопасности дорожного движения, интеграции инвестиционных площадок в республиканскую и международную дорожные сети.

В 2022 году администрацией СЭЗ «Гродноинвест» реализовано 7 инфраструктурных проектов, в том числе проект по созданию инженерно-транспортной инфраструктуры в индустриальном парке под Гродно в районе «Аульс», проект по строительству производственной автодороги в районе «Новая Гожа». В 2023 году планируется проектирование и строительство инженерной инфраструктуры на участках СЭЗ «Гродноинвест» в Гродно и Свислочи на общую сумму порядка 7,3 млн рублей.
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