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ЭКОНОМИКА РБ


НЦИС ПРОВОДИТ КОНКУРС СРЕДИ МОЛОДЕЖИ НА ЛУЧШУЮ РАБОТУ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ


11:13 13.01.2023

Национальный центр интеллектуальной собственности (НЦИС) объявил о проведении конкурса среди молодежи на лучшую работу в сфере интеллектуальной собственности в 2022-2023 учебном году (конкурс).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦИС, конкурс проводится в целях привлечения внимания общественности к вопросам интеллектуальной собственности в Беларуси; популяризации науки в сфере интеллектуальной собственности среди молодежи; содействия формированию научного и кадрового потенциала Республики Беларусь для обеспечения эффективного управления интеллектуальной собственностью.

Конкурс проводится по следующим номинациям: «Лучшая магистерская диссертация в сфере интеллектуальной собственности»; «Лучшая дипломная работа в сфере интеллектуальной собственности»; «Лучшая курсовая работа в сфере интеллектуальной собственности»; «Лучшая статья в сфере интеллектуальной собственности». Победители конкурса награждаются дипломами и специальными призами НЦИС.

Срок подачи конкурсных заявок - с 9 января по 15 сентября 2023 г.

Ознакомиться более подробно с условиями конкурса можно здесь.
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