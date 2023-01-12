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ЭКОНОМИКА РБ


ПЕРВУЮ В 2023 ГОДУ ПОДДЕЛЬНУЮ ПЯТИДЕСЯТИДОЛЛАРОВУЮ КУПЮРУ ИЗЪЯЛИ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ


10:54 13.01.2023

Первую в 2023 году поддельную пятидесятидолларовую купюру изъяли в Гродненской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете судебных экспертиз Беларуси, жительница Лиды обратилась в одно из отделений банка и предъявила к обмену купюру достоинством 50 долларов США. Сотрудник банка усомнился в подлинности денежного билета и сообщил в правоохранительные органы.

В ходе беседы с милиционерами девушка рассказала, что поддельный денежный знак получила от своего знакомого. Правоохранители изъяли купюру и направили в Лидский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз для проведения судебной технической экспертизы документов.

Согласно выводам судебного эксперта, денежный билет Федеральной резервной системы США номиналом 50 долларов изготовлен не предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида.

По данному факту Лидским районным отделом Следственного комитета проводится проверка.

В 2022 году судебными экспертами Гродненщины выполнено около 200 судебных экспертиз по исследованию денежных билетов, по результатам которых в более чем 20% случаях купюры оказались неподлинными.

Судебные эксперты отмечают, что стодолларовая купюра – лидер среди поддельных денежных билетов. Значительно реже подделывают 100 евро, иногда – 50 евро.
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