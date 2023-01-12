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ЭКОНОМИКА РБ
СТИПЕНДИИ ПРЕЗИДЕНТА БЕЛАРУСИ НА 2023 ГОД НАЗНАЧЕНЫ 64 АСПИРАНТАМ
10:19 13.01.2023
Стипендии президента на 2023 год назначены 64 аспирантам, выполняющим диссертационные исследования по приоритетным направлениям научной, научно-технической и инновационной деятельности в учреждениях образования и научных организациях. Это предусмотрено распоряжением, которое подписал Лукашенко 12 января, сообщает его пресс-служба.
Научные достижения стипендиатов имеют важное значение для общества и государства. Их успешные разработки в области технических, физико-математических, химических, медицинских, сельскохозяйственных, экономических, педагогических наук, искусствоведения, спорта, наук о Земле актуальны и востребованы.
Результаты их работ внедрены в учебную и практическую деятельность организаций промышленности, медицины, сельского хозяйства, образования. Они представлены на республиканских и международных конференциях, опубликованы в научных изданиях.
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