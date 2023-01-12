Заместитель премьер-министра Петр Пархомчик 10 января посетил Белорусский государственный технологический университет, где обсуждалось практическое применение вузовских разработок на предприятиях страны.

Руководитель университета Игорь Войтов сообщил, что акцент в вузе делается на реализацию практико-ориентированного подхода к организации учебного процесса. В частности, на современных инновационных образовательных технологиях в области электрохимии, оптического стекла, 3D-моделирования, жидких кристаллов, квантовой электроники и многих других направлениях.

Кроме того, в ходе встречи обсуждались перспективные направления научных разработок и вклад университета в инновационное развитие нашей страны. Также были рассмотрены вопросы стратегии развития технологического университета и реализации его новых проектов до 2025 года и на более позднюю перспективу.

Стоит сказать, что особое внимание во время обсуждения участники уделили перспективным разработкам ученых вуза в области производства новых композиционных и наноматериалов, оптического стекла, химической переработки древесины, аддитивных технологий, электронной химии, наноматериалов, энергетических накопителей, переработки опасных отходов производства и другим вопросам.

В центре внимания также были и вопросы стратегии развития предприятий концернов «Белнефтехим», «Беллесбумпром», Минпрома, в разработке которых также принимает активное участие и этот вуз.

Со своей стороны профильный вице-премьер предложил механизм реализации и внедрения научных разработок в производство. С участием заинтересованных был определен ряд предприятий, на которых отобранные технологии найдут применение и будут реализовываться в первую очередь.

Петр Пархомчик поручил ускорить внедрение научно-технических разработок БГТУ на предприятиях страны, что было принято к исполнению участниками встречи и составлена соответствующая дорожная карта для реализации важнейших проектов.