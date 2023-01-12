|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.01.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМПРОДУКЦИЮ В БЕЛАРУСИ УВЕЛИЧИЛИСЬ В 2022 ГОДУ НА 13%
09:40 13.01.2023
Индекс цен производителей промышленной продукции в декабре 2022 г. по сравнению с ноябрем 2022 г. составил 100,2%, с декабрем 2021 г. – 113%, из него на инвестиционные товары – 100,2% и 117,1% соответственно, промежуточные товары – 100,2% и 115,1%, потребительские товары – 100,1% и 112,9% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в декабре 2022 г. по сравнению с ноябрем 2022 г. составил 100,4%, с декабрем 2021 г. – 124,1%, в том числе в растениеводстве – 100,8% и 118% соответственно, животноводстве – 100,3% и 125,7% соответственно.
Индекс цен в строительстве в декабре 2022 г. по сравнению с ноябрем 2022 г. составил 101,5%, с декабрем 2021 г. – 113%, в том числе на строительно-монтажные работы – 100,3% и 115% соответственно, машины и оборудование – 102,7% и 107,9%, прочие работы и затраты – 102,2% и 115,5% соответственно.
Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в декабре 2022 г. по сравнению с ноябрем 2022 г. составил 102,5%, с декабрем 2021 г. – 122,4%.
Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в декабре 2022 г. по сравнению с ноябрем 2022 г. составил 100%, с декабрем 2021 г. – 103,3%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.01.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 12.01.2023
Курсы в банках
на 13.01.2023
Конвертация в банках
на 13.01.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте