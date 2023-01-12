Индекс цен производителей промышленной продукции в декабре 2022 г. по сравнению с ноябрем 2022 г. составил 100,2%, с декабрем 2021 г. – 113%, из него на инвестиционные товары – 100,2% и 117,1% соответственно, промежуточные товары – 100,2% и 115,1%, потребительские товары – 100,1% и 112,9% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в декабре 2022 г. по сравнению с ноябрем 2022 г. составил 100,4%, с декабрем 2021 г. – 124,1%, в том числе в растениеводстве – 100,8% и 118% соответственно, животноводстве – 100,3% и 125,7% соответственно.

Индекс цен в строительстве в декабре 2022 г. по сравнению с ноябрем 2022 г. составил 101,5%, с декабрем 2021 г. – 113%, в том числе на строительно-монтажные работы – 100,3% и 115% соответственно, машины и оборудование – 102,7% и 107,9%, прочие работы и затраты – 102,2% и 115,5% соответственно.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в декабре 2022 г. по сравнению с ноябрем 2022 г. составил 102,5%, с декабрем 2021 г. – 122,4%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в декабре 2022 г. по сравнению с ноябрем 2022 г. составил 100%, с декабрем 2021 г. – 103,3%.