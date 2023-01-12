|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.01.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ГКНТ ПРОИНСПЕКТИРУЕТ ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ В ЖЛОБИНЕ И МИНСКЕ
09:26 13.01.2023
Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Сергей Шлычков 13 января проинспектирует ход реализации проектов государственной научно-технической программы «Инновационное машиностроение и машиностроительные технологии» на предприятиях в Жлобине и Минске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, он посетит ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК». На Белорусском металлургическом заводе реализуется два проекта подпрограммы «Технологии машиностроения» – разработка и внедрение технологий производства проката конструкционных сталей для машиностроительных с учетом гармонизации европейских стандартов, а также проката из подшипниковых марок стали с учетом гармонизации международного стандарта ISO 683-17.
С ходом выполнения задания по разработке и освоению в производстве грузового электромобиля грузоподъемностью до 10 тонн с подготовкой под установку системы беспилотного управления (подпрограмма «Автотракторокомбайностроение») Сергей Шлычков ознакомится в ходе посещения BKM HOLDING, ранее известный как «Белкоммунмаш».
Кроме того, внимание будет уделено деятельности ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ». Минский автомобильный завод также участвует в подпрограмме «Автотракторокомбайностроение». На предприятии председателя ГКНТ проинформируют о ходе реализации проекта, который включает разработку, изготовление и испытание экспериментального образца грузового электромобиля.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.01.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 12.01.2023
Курсы в банках
на 13.01.2023
Конвертация в банках
на 13.01.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте