Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Сергей Шлычков 13 января проинспектирует ход реализации проектов государственной научно-технической программы «Инновационное машиностроение и машиностроительные технологии» на предприятиях в Жлобине и Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, он посетит ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК». На Белорусском металлургическом заводе реализуется два проекта подпрограммы «Технологии машиностроения» – разработка и внедрение технологий производства проката конструкционных сталей для машиностроительных с учетом гармонизации европейских стандартов, а также проката из подшипниковых марок стали с учетом гармонизации международного стандарта ISO 683-17.

С ходом выполнения задания по разработке и освоению в производстве грузового электромобиля грузоподъемностью до 10 тонн с подготовкой под установку системы беспилотного управления (подпрограмма «Автотракторокомбайностроение») Сергей Шлычков ознакомится в ходе посещения BKM HOLDING, ранее известный как «Белкоммунмаш».

Кроме того, внимание будет уделено деятельности ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ». Минский автомобильный завод также участвует в подпрограмме «Автотракторокомбайностроение». На предприятии председателя ГКНТ проинформируют о ходе реализации проекта, который включает разработку, изготовление и испытание экспериментального образца грузового электромобиля.