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ЭКОНОМИКА РБ
СВЕТЛОГОРСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-КАРТОННЫЙ КОМБИНАТ ПРИОБРЕЛ ПАРТИЮ НОВЫХ КРЫТЫХ ВАГОНОВ
17:59 12.01.2023
В связи с увеличением объемов производства и реализации целлюлозной продукции Светлогорский ЦКК приобрел 60 крытых вагонов у АО «Алтайвагон» (Россия).
Как сообщает Telegram-канал концерна «Беллесбумпром», планируется, что в этом году по железнодорожной сети покупателям будет доставлено не менее 150 тыс. тонн целлюлозы.
«Железнодорожные перевозки являются востребованным и надежным способом транспортировки грузов. Наличие собственного подвижного состава позволит снизить финансовые затраты при осуществлении перевозок на дальние расстояния», – отметили на предприятии.
Светлогорский ЦКК – единственный в Республике Беларусь производитель целлюлозы. Его продукция востребована белорусскими и зарубежными переработчиками. Выпускаемая здесь сульфатная беленая целлюлоза предназначена для изготовления бумаги и картона, бумаги-основы для санитарно-гигиенических изделий (тиссью), химии, а также как составляющая часть разного рода строительных смесей.
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