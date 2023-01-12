В связи с увеличением объемов производства и реализации целлюлозной продукции Светлогорский ЦКК приобрел 60 крытых вагонов у АО «Алтайвагон» (Россия).

Как сообщает Telegram-канал концерна «Беллесбумпром», планируется, что в этом году по железнодорожной сети покупателям будет доставлено не менее 150 тыс. тонн целлюлозы.

«Железнодорожные перевозки являются востребованным и надежным способом транспортировки грузов. Наличие собственного подвижного состава позволит снизить финансовые затраты при осуществлении перевозок на дальние расстояния», – отметили на предприятии.

Светлогорский ЦКК – единственный в Республике Беларусь производитель целлюлозы. Его продукция востребована белорусскими и зарубежными переработчиками. Выпускаемая здесь сульфатная беленая целлюлоза предназначена для изготовления бумаги и картона, бумаги-основы для санитарно-гигиенических изделий (тиссью), химии, а также как составляющая часть разного рода строительных смесей.