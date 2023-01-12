ЭКОНОМИКА РБ

МИНИМАЛЬНУЮ ЗАРПЛАТУ В БЕЛАРУСИ ЗА ДЕКАБРЬ ИНДЕКСИРОВАТЬ НЕ БУДУТ

16:45 12.01.2023 Размер месячной минимальной заработной платы в Беларуси за декабрь 2022 года составляет 483 рубля 17 копеек. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Беларуси. Таким образом, в декабре МЗП по сравнению с ноябрем не изменилась. С 1 января 2023 г. минимальная заработная плата установлена в размере 554 рубля. По сравнению с декабрем 2022 года минимальная заработная плата увеличена на 70,8 рубля, или на 14,7%, а по сравнению с январем 2022 г. - на 97 рублей, или на 21,2%. Минимальная заработная плата применяется в качестве низшей границы оплаты труда, в отношении всех работников, заключивших трудовой договор. Коллективным договором (соглашением) может быть установлен более высокий размер месячной минимальной заработной платы.