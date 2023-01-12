ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.01.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МИНИМАЛЬНУЮ ЗАРПЛАТУ В БЕЛАРУСИ ЗА ДЕКАБРЬ ИНДЕКСИРОВАТЬ НЕ БУДУТ


16:45 12.01.2023

Размер месячной минимальной заработной платы в Беларуси за декабрь 2022 года составляет 483 рубля 17 копеек. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Беларуси.

Таким образом, в декабре МЗП по сравнению с ноябрем не изменилась.

С 1 января 2023 г. минимальная заработная плата установлена в размере 554 рубля.

По сравнению с декабрем 2022 года минимальная заработная плата увеличена на 70,8 рубля, или на 14,7%, а по сравнению с январем 2022 г. - на 97 рублей, или на 21,2%.

Минимальная заработная плата применяется в качестве низшей границы оплаты труда, в отношении всех работников, заключивших трудовой договор.

Коллективным договором (соглашением) может быть установлен более высокий размер месячной минимальной заработной платы.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.01.2023
валюта курс
EUR 2.8774
USD 2.6786
RUB 3.8568
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.01.2023
валюта курс +/-
USD 2.6260 -0.0526
RUB 3.8738 +0.017
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7600 2.8150
USD 2.6170 2.6330
RUB 2.8000 3.8750
подробнее

Конвертация в банках
на 12.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0480 1.0660
EUR/RUB 71.8000 98.0000
USD/RUB 67.5000 92.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте