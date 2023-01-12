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ЭКОНОМИКА РБ
МИНИМАЛЬНУЮ ЗАРПЛАТУ В БЕЛАРУСИ ЗА ДЕКАБРЬ ИНДЕКСИРОВАТЬ НЕ БУДУТ
16:45 12.01.2023
Размер месячной минимальной заработной платы в Беларуси за декабрь 2022 года составляет 483 рубля 17 копеек. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Беларуси.
Таким образом, в декабре МЗП по сравнению с ноябрем не изменилась.
С 1 января 2023 г. минимальная заработная плата установлена в размере 554 рубля.
По сравнению с декабрем 2022 года минимальная заработная плата увеличена на 70,8 рубля, или на 14,7%, а по сравнению с январем 2022 г. - на 97 рублей, или на 21,2%.
Минимальная заработная плата применяется в качестве низшей границы оплаты труда, в отношении всех работников, заключивших трудовой договор.
Коллективным договором (соглашением) может быть установлен более высокий размер месячной минимальной заработной платы.
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