Налоговые органы Гомельской области выявили факты выплаты заработной платы «в конвертах».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, в Мозырском районе в ходе проверки индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в сфере оказания развлекательных услуг, установлены факты привлечения им к предпринимательской деятельности пяти наемных лиц по гражданско-правовым договорам, одного наемного лица без заключения с ним трудового и (или) гражданско-правового договора и выплаты им заработной платы «в конверте» в сумме 2780,0 руб. В то же время для занятия предпринимательской деятельностью в качестве индивидуального предпринимателя гражданин вправе привлекать не более трех физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам.

Деятельность предприниматель осуществлял в различных регионах Республики Беларусь с привлечением наемных лиц в качестве администраторов, кассиров, работников, осуществляющих уход за животными. Заработная плата выплачивалась им ежедневно без отражения в учете ИП. Индивидуальному предпринимателю предъявлен к уплате подоходный налог в размере 556,0 рублей с суммы доходов, выплаченных наемным лицам

ИП привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 800,0 рублей с конфискацией 10% дохода от осуществления такой деятельности.