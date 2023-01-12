Продовольственные товары в Минске в декабре 2022 года подорожали по сравнению с ноябрем 2022 года на 0,5%, с декабрем 2021 года – на 14,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, за январь-декабрь 2022 года к уровню января-декабря 2021 года цены увеличились на 16,9%.

Непродовольственные товары в декабре 2022 года подешевели по сравнению с ноябрем 2022 года на 0,8%, с декабрем 2021 года – подорожали на 14,5%. При этом за январь-декабрь 2022 года к уровню января-декабря 2021 года цены подскочили на 20,1%.

Цены на услуги в декабре 2022 года выросли по сравнению с ноябрем на 1,2%, с декабрем 2021 года – на 9,6%. В январе-декабре 2022 года услуги подорожали по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 11,4%.