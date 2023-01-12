Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области пресечена противоправная деятельность общества с ограниченной ответственностью, специализирующегося на оказании услуг такси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, в 2021-2022 годах коммерческое предприятие скрывало от налогообложения часть получаемых от оказания данных услуг доходов.

Учредитель предприятия (он же являлся директором общества), действуя при пособничестве второго учредителя коммерческой структуры, представил в налоговый орган недостоверные сведения об уплате налогов, скрыв от налогового учета часть полученной выручки на сумму более 550 тыс. рублей. Эти деньги, минуя налогообложение, направлялись на выплату зарплаты «в конверте» работникам и расходы руководства общества.

В разный период времени «серую» зарплату получили 29 человек. По бухучету общества им начислялась минимальная ставка, которая составляла порядка 200 рублей, остальную часть заработной платы работники получали «в конверте», размер которой составлял от 500 до 1000 рублей ежемесячно.

С заработной платы, выплаченной без отражения в учете предприятия, не был уплачен в бюджет подоходный налог с физических лиц на общую сумму более 70 тыс. рублей.

В отношении директора предприятия и второго учредителя возбуждено уголовное дело.