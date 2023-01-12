ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.01.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ОКАЗЫВАЮЩАЯ УСЛУГИ ТАКСИ ГРОДНЕНСКАЯ КОМПАНИЯ ПЛАТИЛА РАБОТНИКАМ ЗАРПЛАТУ «В КОНВЕРТЕ»


14:33 12.01.2023

Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области пресечена противоправная деятельность общества с ограниченной ответственностью, специализирующегося на оказании услуг такси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, в 2021-2022 годах коммерческое предприятие скрывало от налогообложения часть получаемых от оказания данных услуг доходов.

Учредитель предприятия (он же являлся директором общества), действуя при пособничестве второго учредителя коммерческой структуры, представил в налоговый орган недостоверные сведения об уплате налогов, скрыв от налогового учета часть полученной выручки на сумму более 550 тыс. рублей. Эти деньги, минуя налогообложение, направлялись на выплату зарплаты «в конверте» работникам и расходы руководства общества.

В разный период времени «серую» зарплату получили 29 человек. По бухучету общества им начислялась минимальная ставка, которая составляла порядка 200 рублей, остальную часть заработной платы работники получали «в конверте», размер которой составлял от 500 до 1000 рублей ежемесячно.

С заработной платы, выплаченной без отражения в учете предприятия, не был уплачен в бюджет подоходный налог с физических лиц на общую сумму более 70 тыс. рублей.

В отношении директора предприятия и второго учредителя возбуждено уголовное дело.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.01.2023
валюта курс
EUR 2.8774
USD 2.6786
RUB 3.8568
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.01.2023
валюта курс +/-
USD 2.6260 -0.0526
RUB 3.8738 +0.017
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7600 2.8150
USD 2.6170 2.6330
RUB 2.8000 3.8750
подробнее

Конвертация в банках
на 12.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0480 1.0660
EUR/RUB 71.8000 98.0000
USD/RUB 67.5000 92.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте