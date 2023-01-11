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ЭКОНОМИКА РБ
ММЗ ВЫПУСТИЛ В 2022 ГОДУ БОЛЕЕ 50 ТЫС. ШТУК ДВИГАТЕЛЕЙ
13:47 12.01.2023
Минский моторный завод (ММЗ) в 2022 году произвел более 50 тыс. штук двигателей в 2022 году.
Как сообщает Telegram-канал ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод», в 2022 году заработная плата в сравнении с предыдущим годом увеличилась почти на 22%.
Инвестиции в развитие основных средств составили почти 24,5 млн рублей.
Среди прочего, приобретено уникальное технологическое оборудование, которое позволит ускорить процессы создания новых продуктов.
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