ЭКОНОМИКА РБ

ММЗ ВЫПУСТИЛ В 2022 ГОДУ БОЛЕЕ 50 ТЫС. ШТУК ДВИГАТЕЛЕЙ

13:47 12.01.2023 Минский моторный завод (ММЗ) в 2022 году произвел более 50 тыс. штук двигателей в 2022 году. Как сообщает Telegram-канал ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод», в 2022 году заработная плата в сравнении с предыдущим годом увеличилась почти на 22%. Инвестиции в развитие основных средств составили почти 24,5 млн рублей. Среди прочего, приобретено уникальное технологическое оборудование, которое позволит ускорить процессы создания новых продуктов.