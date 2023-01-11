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ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОФОБУЧЕНИЕ В 2022 ГОДУ ПРОШЛИ БОЛЕЕ 770 БЕЗРАБОТНЫХ
12:59 12.01.2023
В Гомельской области профессиональное обучение в 2022 году прошли более 770 безработных. Об этом рассказал председатель комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Петр Шутько.
"Органы по труду, занятости и соцзащите в 2022-ом активно вели работу по частичному восполнению потребности нанимателей в трудовых ресурсах за счет подготовки и переподготовки безработных", - пояснил председатель комитета.
Обучение безработные проходили по 30 профессиям. В их числе водитель погрузчика, троллейбуса, контролер-кассир, продавец, машинист, оператор котельной, повар, слесарь-сантехник, тракторист.
Под заказ нанимателей профессиональную подготовку прошли 638 человек, или 82% от общего числа безработных, направленных на обучение.
По словам Петра Шутько, подобное обучение организовано во всех районах области.
"Но больше всего направляют на крупных территориях, таких как Гомель, Жлобинский, Мозырский, Речицкий и Светлогорский районы, где больше желающих пройти обучение и больше учебных заведений", - добавил он.
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