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ЭКОНОМИКА РБ
ШЕСТЬ КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛОВ БЕЛАЗ ПОСТУПИЛИ НА РАЗРЕЗ «БЕРЕЗОВСКИЙ»
12:47 12.01.2023
Шесть карьерных самосвалов БЕЛАЗ-75306 грузоподъемностью 220 тонн поступили на разрез «Березовский» (АО «Стройсервис», Кемеровская область России).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», новая техника соответствует международным экологическим стандартам и приспособлена к работе в сложных климатических условиях с использованием горюче-смазочных материалов российского производства.
Сейчас идет сборка новых машин и формирование экипажей для «БЕЛАЗов.
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