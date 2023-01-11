ЭКОНОМИКА РБ

ШЕСТЬ КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛОВ БЕЛАЗ ПОСТУПИЛИ НА РАЗРЕЗ «БЕРЕЗОВСКИЙ»

12:47 12.01.2023 Шесть карьерных самосвалов БЕЛАЗ-75306 грузоподъемностью 220 тонн поступили на разрез «Березовский» (АО «Стройсервис», Кемеровская область России). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», новая техника соответствует международным экологическим стандартам и приспособлена к работе в сложных климатических условиях с использованием горюче-смазочных материалов российского производства. Сейчас идет сборка новых машин и формирование экипажей для «БЕЛАЗов.