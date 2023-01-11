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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОЕКТ УКАЗА О ЧАСТИЧНОМ ВОЗМЕЩЕНИИ РАСХОДОВ НА РАЗРАБОТКУ СТАНДАРТОВ ПРОХОДИТ СОГЛАСОВАНИЕ


12:28 12.01.2023

Проект указа о частичном возмещении расходов на разработку стандартов проходит согласование, что станет дополнительным стимулом для принятия организациями решения о финансировании разработок. Об этом сообщила первый заместитель председателя Госстандарта Елена Моргунова 11 января 2023 г. на встрече с генеральным директором Ассоциации международных автомобильных перевозчиков «БАМАП» Александром Карпуком.

«Сегодня возрастает влияние стандартизации в развитии экономики, – отметила первый заместитель председателя Госстандарта Елена Моргунова. – Стандарты решают многое. Усложнились условия для реализации отечественной продукции, повысилась конкуренция на рынке, изменилась логистика как поставки сырья, так и выпуска продукции. Производство и стандартизация находятся в тесной неразрывной связи. Поэтому Госстандарт проводит масштабную работу по усилению роли стандартизации в экономике нашей страны».

В октябре 2022 г. были приняты дополнения в Стратегию развития стандартизации Республики Беларусь до 2030 г. Одним из основных направлений развития национальной стандартизации является вовлечение организаций частного и государственного секторов в работы по стандартизации. Причем особенно важно, чтобы стандарты разрабатывались и финансировались в первую очередь промышленностью и организациями частного сектора, которые непосредственно заинтересованы в продвижении своего бизнеса.

Генеральный директор Ассоциации международных автомобильных перевозчиков «БАМАП» Александр Карпук ознакомил с основными аспектами деятельности организации и обратил внимание, что несмотря на то, что в ее состав входит только 187 субъектов хозяйствования, однако это именно те предприятия, которые играют ведущую роль на рынке международных автомобильных перевозок и вносят основной вклад в формирование положительного сальдо.

«В рамках того, как перестраивалась экономика в последнее время, мы перестраивались вслед за ней, – сказал Александр Карпук. – Наиболее актуальными в настоящее время являются направления деятельности, связанные с Российской Федерацией, странами СНГ, Китаем».

Направления же разработки непосредственно стандартов могут быть связаны с тематикой ТК BY 7, МТК 56 «Дорожный транспорт» (Беларусь участвует в качестве полноправного члена), а также ISO/TC 22 «Дорожный транспорт» (ТК BY 7 является его зеркальным техническим комитетом).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, в ходе встречи обсуждались вопросы актуализации требований государственных стандартов Республики Беларусь на логистические услуги, телематику движения транспорта, аппаратуру спутниковой навигации и другие для повышения конкурентоспособности и качества услуг перевозки. Также рассматривался вопрос разработки государственного стандарта Беларуси на требования к организациям, выполняющим обучение перевозчиков.

Помимо этого, достигнуты договоренности об участии специалистов Госстандарта в семинаре, проводимом Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков «БАМАП» 31 января 2023 г. по перечню компонентов транспортных средств, на которые распространяется действие технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) и в отношении которых применяются положения пункта 3 постановления Совета министров от 29 апреля 2022 г. № 270 «Об особенностях подтверждения соответствия».

Следует отметить, что данная встреча стала первой из числа запланированных Госстандартом в этом году встреч с представителями бизнес-сообществ.

«Активно участвовать в разработке стандартов – это значит эффективно продвигать свои требования и получать конкурентные преимущества. Кроме того, стандарт является техническим решением, оптимизирующим производство, и его использование помогает предприятиям экономить средства. Применение же ими международных (ISO, IEC) либо межгосударственных (ГОСТ) стандартов устраняет барьеры во внешней торговле», - отметили в Госстандарте.
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