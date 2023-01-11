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ЭКОНОМИКА РБ


ЗАВЕРШАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ПОЛИКЛИНИКИ В БОРОВЛЯНАХ


11:53 12.01.2023

Стройтрест № 1 завершает строительство новой поликлиники в Боровлянах (генподрядчик – СУ-19). Об этом сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой».

По словам, прораба СУ-19 Александра Тимощенко, строительные работы на объекте практически завершены, сейчас собирается и расставляется мебель, параллельно завозится медоборудование🗄, монтаж которого тоже уже начался.

После завершения комплектации поликлиники мебелью и оборудованием последние штрихи в коридорах нанесут отделочники.

Что касается благоустройства территории, оно выполнено на 80%: уложена тротуарная плитка, оборудованы парковочные места для машин. Когда с площадки уедет бытовой городок, установят ограждение, а с наступлением благоприятного периода – территорию озеленят.

Новая районная поликлиника в Боровлянах рассчитана на 800 посещений в смену. Здание семиэтажное, состоит из четырех взаимо перпендикулярных блоков, объединенных общей лестничной и входной группами. В поликлинике установлены три лифта, создана безбарьерная среда.

На 1-м этаже будет аптека, рентгенодиагностическое отделение, водолечение. На 2,3,4 и 5-м этажах пропишутся лечебно-профилактические подразделения, отделения функциональной диагностики и медицинской реабилитации. На 6-м – клинико-диагностическая лаборатория и дневной стационар.
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