|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.01.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЗАВЕРШАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ПОЛИКЛИНИКИ В БОРОВЛЯНАХ
11:53 12.01.2023
Стройтрест № 1 завершает строительство новой поликлиники в Боровлянах (генподрядчик – СУ-19). Об этом сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой».
По словам, прораба СУ-19 Александра Тимощенко, строительные работы на объекте практически завершены, сейчас собирается и расставляется мебель, параллельно завозится медоборудование🗄, монтаж которого тоже уже начался.
После завершения комплектации поликлиники мебелью и оборудованием последние штрихи в коридорах нанесут отделочники.
Что касается благоустройства территории, оно выполнено на 80%: уложена тротуарная плитка, оборудованы парковочные места для машин. Когда с площадки уедет бытовой городок, установят ограждение, а с наступлением благоприятного периода – территорию озеленят.
Новая районная поликлиника в Боровлянах рассчитана на 800 посещений в смену. Здание семиэтажное, состоит из четырех взаимо перпендикулярных блоков, объединенных общей лестничной и входной группами. В поликлинике установлены три лифта, создана безбарьерная среда.
На 1-м этаже будет аптека, рентгенодиагностическое отделение, водолечение. На 2,3,4 и 5-м этажах пропишутся лечебно-профилактические подразделения, отделения функциональной диагностики и медицинской реабилитации. На 6-м – клинико-диагностическая лаборатория и дневной стационар.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.01.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 11.01.2023
Курсы в банках
на 12.01.2023
Конвертация в банках
на 12.01.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте