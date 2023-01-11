С 1 января 2023 года сокращены виды деятельности, по которым индивидуальные предприниматели могут применять единый налог.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минской области, из объектов обложения единым налогом исключены следующие виды деятельности:

техническое обслуживание и ремонт автомобилей, техническое обслуживание и ремонт мотоциклов;

техническое обслуживание и ремонт мотороллеров и мопедов;

услуги по восстановлению резиновых шин и покрышек, услуги по диагностированию транспортных средств, буксировка транспортных средств, оказание технической помощи в пути;

предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;

услуги по нанесению татуировки, нательной живописи, перманентного макияжа, услуги по пирсингу;

деятельность грузового речного транспорта, деятельность грузового автомобильного транспорта;

деятельность по перегону, перевозке, доставке из-за границы (за границу) автомототранспортных средств;

строительство зданий, специальные строительные работы; бурение водяных скважин, пропитки древесины, производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий, включая монтаж и установку изделий собственного производства, производство из пластмассы и поливинилхлорида дверных полотен и коробок, окон и оконных коробок, жалюзи, включая монтаж и установку изделий собственного производства;

медицинская, в том числе стоматологическая, практика, прочая деятельности по охране здоровья;

деятельность по чистке и уборке, деятельность, способствующая выращиванию сельскохозяйственных культур и разведению животных, предоставление социальных услуг без обеспечения проживания;

репетиторство;

стирки и глаженье постельного белья и других вещей в домашних хозяйствах граждан, закупка продуктов, мытьё посуды и приготовление пищи в домашних хозяйствах граждан, внесение платы из средств обслуживаемого лица за пользование жилым помещением и жилищно-коммунальные услуги, кошение трав, уборка озелененной территории от листьев, скошенной травы и мусора, предоставление индивидуальных услуг с помощью автоматов для измерения роста, веса, предоставление услуг по содержанию домашних животных, дрессировке и уходу за ними;

сдача в аренду (субаренду), наем жилых помещений, садовых домиков, дач, машино-мест (кроме предоставления мест для краткосрочного проживания).

Индивидуальные предприниматели, которые утратили право на применение единого налога с 1 января 2023 года в связи с сокращением сферы единого налога, но при этом представили налоговую декларацию (расчет) по единому налогу за первый квартал 2023, в срок не позднее 31 января 2023 года вносят соответствующие изменения в такую декларацию и представляют ее в налоговый орган.