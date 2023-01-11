Инфраструктурный оператор beCloud провел новое расширение сети LTE.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в СООО «Белорусские облачные технологии» (beCloud), в последних числах декабря 2022 года были запущены 41 базовая станция в Минске, Витебской, Гомельской, Гродненской и Минской областях в диапазонах 1800 МГц и 800 МГц и 51 новый сектор на существующих базовых станциях в частотах 2600 МГц.

При этом сеть LTE-800 в Гродненском регионе стала доступна впервые. Благодаря развитию Единой сети LTE, оператором которой является beCloud, в области заработало 16 базовых станций в новом для территории диапазоне 800 МГц, а связь четвертого поколения впервые пришла в такие населенные пункты Гродненского региона, как Брузги, Вертелишки, Гневенщина, Гожа, Каролино, Коптевка, Луцковляны, Озеры, Скидель, Сопоцкин, Обухово, Богушовка, Жукевичи, Загораны.

Кроме того, проведенное масштабирование сети LTE коснулось территорий Витебской, Гомельской и Минской областей, где оператор запустил 7 новых базовых станций в частотах 800 МГц.

Частотный диапазон 800 МГц обладает большим радиусом действия и оптимален для покрытия связью четвертого поколения сельской местности, благодаря обеспечению широкого географического покрытия.

Напомним, стартовало строительство сети LTE-800 в августе 2020 года в Гомельской области, начав этап развития Единой сети LTE для обеспечения связью четвертого поколения жителей малых населенных пунктов. Сегодня 4G-связь доступна абонентам мобильных операторов во всех 6-ти областях страны.

Для улучшения качества связи, что позволит абонентам пользоваться услугами 4G на более комфортных скоростях, beCloud «прокачал» сеть LTE еще в двух диапазонах – 1800 МГц и 2600 МГц.

Например, в столице и Минском регионе появилось 17 новых базовых станций LTE-1800 и 3 новых сектора LTE-2600. А в Гродно расширение сети было проведено за счет включения 15 новых секторов в диапазоне 2600 МГц, который позволяет ускорить передачу данных даже при больших нагрузках на сеть.

На участке Единой сети LTE в Бресте и некоторых райцентрах области (Ляховичи, Барановичи, Лунинец, Береза, Ивацевичи, Пружаны) заработали 20 новых секторов в частотах 2600 МГц.

В Витебской области емкость сети увеличена в Шарковщине, Толочине, Орше, Бешенковичах, а также в самом областном центре. В регионе запущены 7 секторов LTE-2600 и базовая станция LTE-1800.

Гомельский регион пополнился 6 новыми секторами в диапазоне 2600 МГц: связь улучшили в Мозыре и Калинковичах.